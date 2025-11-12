[VIDEO] “Marc contro Marquez” e “l’arte del comeback” spiegata anche a Pecco Bagnaia: beccatevi questo Marc Marquez (anche su Valentino Rossi)

Non è una affermazione da poco. Anzi, è una frase potente, perché è, di fatto, un ammettere che la storia recente delle corse l’hanno fatta in due, Vale e lui, e che pure il futuro delle corse non potrà prescindere da quei due numeri, 46 e 93, e da quei due uomini, Vale e Marc. Il futuro che gli interessa adesso, però, è quello prossimo. Non dice se proverà o no a essere ai test di Valencia, ma spiega di essere comunque tranquillo, affermando che per le decisioni sul motore ci saranno comunque suo fratello Alex e Pecco Bagnaia. Non cita, invece, Fabio Di Giannantonio. Dimenticanza? Provocazione? Oppure il romando del Team VR46 non sarà coinvolto nelle decisioni da prendere a Valencia, pur guidando una Desmosedici uguale a quella degli ufficiali anche nel 2026? Difficile da dire così, ma sarà Ducati a chiarire probabilmente già nelle prossime ore e proprio da Valencia. Intanto c’è una coppa del mondo da coccolare, “quella ufficiale non me l’hanno ancora consegnata, ho solo una copia”, e pure qualche consiglio da dare. Il primo a suo fratello, che tra pochi mesi andrà anche a vivere altrove con la fidanzata, interrompendo quindi la lunga convivenza con Marc. “Tra poco saremo solo rivali – scherza il 93 – E’ cresciuto molto come pilota e i risultati lo dicono, poi, è chiaro, io farò di tutto per batterlo come sempre, anche se, visto che lui l’anno prossimo avrà una Desmosedici ufficiale, sarà il mio principale rivale fin dall'inizio. Non possiamo dimenticare, però, che gli altri costruttori sono arrivati e quindi lavoreremo ancora di più insieme”.

Un “lavoro insieme” che questa nuova versione di Marc Marquez sembra augurarsi, almeno nelle dichiarazioni, anche con Pecco Bagnaia. “E’ importante che torni, perché può dare molto alla Ducati – ha concluso – Ha vissuto una montagna russa emotiva totale, dispiace anche a me vederlo, e nemmeno lui riesce a darsi spiegazioni, quindi credo che la cosa migliore per lui sia che, con la pausa invernale, possa arrivare anche un reset. E’ la cosa migliore anche per Ducati, perché in Giappone e anche in Malesia abbiamo visto che non s’è dimenticato come si va forte. Io? Io voglio vincere ancora, ma non sono ossessionato perché la mia sfida più grande l’ho già vinta, ma è chiaro che voglio il titolo mondiale anche nel 2026 e per questo conto di essere perfettamente in forma per la prima settimana di marzo”.