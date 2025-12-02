La vera sfida di Marc Marquez a Valentino Rossi? Non è il decimo: vuole proprio il futuro. E dalla Spagna assicurano che sta già lavorando

Ciò che per Valentino Rossi ha preso il nome di Academy, per Marc e Alex Marquez si chiama Vertical, ossia la società di management creata già qualche anno fa con lo scopo di assistere gli sportivi spagnoli e non solo. Ora, con il manager Jaime Martinez, la Vertical potrebbe, però, concentrare principalmente la propria attività sui piloti di moto da corsa. Se per Valentino Rossi il primo nome (Marco Simoncelli escluso) fu quello di Franco Morbidelli, per i Marquez il primo “cavallino su cui puntare” è stato Maximo Quiles. “Lo aiutiamo e lo consigliamo da tre anni – ha spiegato Marc in una recente intervista – ha grande talento. Cerchiamo di guidarlo al meglio possibile, attingendo alla mia esperienza, a quella di Alex e a quella di Vertical in generale. Il talento c'è, l'etica del lavoro c'è, perché è cresciuto molto anche sotto questo aspetto. Gli abbiamo instillato la disciplina necessaria per essere un atleta, e ora deve semplicemente continuare il suo percorso senza cambiare nulla: deve rimanere con i piedi per terra e perseverare nel suo lavoro finché non raggiungerà davvero il suo pieno potenziale".

Il fatto che quest’anno non ci sia riuscito conquistando il titolo è stato, secondo Marc Marquez, del tutto incidentale e dovuto a criticità oggettive piuttosto che a colpe o errori del pilotino. “Nel 2025 ha fatto una stagione che si può definire ottima – ha concluso il 93 sempre riferendosi a Quiles - se fosse stato lì fin dalla prima gara avrebbe lottato per il titolo mondiale. Ha saltato le prime gare per il limite di età, poi si è infortunato, ma nonostante questo ha lottato per il secondo posto e è diventato Rookie of the Year e il rookie con il maggior numero di podi”. Risultati che, inevitabilmente, hanno galvanizzato i Marquez e la stessa Vertical, tanto che l’impegno con i giovani piloti s’è fatto sempre più importante e anche ragazzi come David Alonso e Diogo Moreira (quest’anno campione del mondo della Moto2) hanno cominciato a allenarsi con sempre maggiore frequenza insieme ai fratelli Marquez. Tanto che in Spagna, adesso, c’è chi suggerisce che potrebbe nascere una vera e propria “scuola”, più strutturata e supportata anche dalle istituzioni sportive.