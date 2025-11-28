“Mai visto da nessuno”: Davide Tardozzi ancora nella bambola di Marc Marquez. E Bagnaia? “Dolorosa”. Mentre sulla VR46: “Soddisfatti, ma…”

Una valutazione da manager, la sua, ma che subito dopo tira dentro anche le emozioni, l’affetto, il lato umano, trasformandosi quasi nelle parole di un vecchio pilota a un giovane campione. “Io adoro Pecco – ripete quasi rispondendo a quanti, ormai da mesi, sostengono che a Borgo Panigale abbiano abbandonato Bagnaia - è uno dei piloti più importanti, anzi il più importante finora per Ducati: ha vinto due titoli per noi e trentuno gare. Pecco merita tutto il nostro aiuto. A volte non siamo riusciti a darglielo, ma sappiamo comunque di aver dato il massimo. Gigi e Ducati Corse hanno lavorato duramente per cercare di risolvere quei problemi. Ma, per qualche motivo, quest'anno non ha trovato il giusto feeling con questa moto. Guardiamo avanti e lavoriamo con lui per cercare di avere un 2026 completamente diverso".

Un 2026 che dovrà – e secondo Tardozzi potrà – essere migliore anche per Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. “Per qualche motivo – aggiunge - Frankie e Diggia non hanno performato come avrebbero dovuto durante la stagione: hanno avuto alti e bassi e questo non ha consentito al team il riconoscimento che meritava. Ma il Team Pertamina Enduro VR46 ha lavorato molto, molto bene: siamo assolutamente soddisfatti del lavoro svolto dalla nostra prima squadra satellite, ci teniamo a loro e hanno dimostrato la loro professionalità. Il Team Gresini? Ha dimostrato fin dall'inizio con noi di essere una squadra fantastica. Penso che l'atmosfera all'interno della squadra e i professionisti contribuiscano alla velocità dei piloti veloci. Alex Marquez? Alex conferma di essere un pilota di punta: è già stato due volte campione del mondo, quindi non stiamo parlando di una sorpresa. Abbiamo scommesso su di lui, ingaggiandolo il 24 gennaio: significa che avevamo fiducia in lui, ma alla fine, penso che ci abbia restituito un po' più di quanto ci aspettassimo quest'anno".