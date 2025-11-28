Lowes e Bimota davanti, Petrucci c’è e Oliveira è “sotto shock”, ma la bomba è di Iannone: tutto sui test della SBK a Jerez (e la vita che c’è oltre Toprak e Bulega)

Dietro Lowes, la Yamaha ha mandato segnali forti con Xavi Vierge e Andrea Locatelli. Lo spagnolo, appena arrivato dal mondo Honda, ha chiuso a 234 millesimi e s’è tolto subito un sassolino dagli stivali: “Finalmente ho trovato una moto che mi parla”. Locatelli, quarto, conferma la solita costanza: ha preferito puntare sul lavoro tecnico piuttosto che sul tempo, con 47 giri, piccoli interventi sull’elettronica e la percezione che la Yamaha ufficiale stia tornando competitiva dopo un 2025 vissuto a singhiozzo.

Per due giorni, però, gli occhi di tutti sono stati inevitabilmente puntati sul box di BMW, dove c’era la moto campione del mondo (vestita di solo carbonio) e una coppia di piloti impensabile solo fino a qualche mese fa: Danilo Petrucci e Miguel Oliveira. Petrucci, quinto dopo il Day2 con 1’38’’470, ha iniziato la sua avventura con la tranquillità di chi conosce il mestiere e la fame di chi non vuole essere l'ex di nessuno. “Ho lavorato solo sulle frenate – ha spiegato – questa moto ti chiede di entrare forte e frenare tardi, e mi piace. Da sempre mi diverto dove si frena tanto”. Shaun Muir, team principal, non ha nascosto la soddisfazione: “Danilo ha capito subito il bilanciamento della moto, ha un approccio chirurgico. È come se la BMW lo stesse aspettando”.