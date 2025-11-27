Con Pecco Bagnaia c’entra anche la sf*ga: Gigi Dall’Igna spiattella i numeri e si coccola tutti i ducatisti (anzi: uno no!)

C’è poco da parlare, quindi, visto che l’elenco può anche continuare andando a focalizzarsi solo sul 2025 di Marc Marquez, con Dall’Igna che continua a snocciolare i numeri prima di ribadire la misura di un ragazzo che non è “solo” un nove volte campione del mondo. “Il suo ritorno – scrive ancora - il suo rimettersi in pista, inizialmente in un team satellite, la sua tenacia e il suo entusiasmo sono il quantum di un'ambizione non economica, ma di un campione che ha fermamente voluto ritrovare le sensazioni perdute nella sua vera e propria odissea degli ultimi anni: la scintilla nei suoi occhi è il segno di un'avventura umana ben prima che sportiva, vissuta con l'umiltà di un pilota che sente di avere sempre qualcosa da imparare. La volontà determinata di un esordiente e l'esperienza di un veterano: è un esempio per tutti e un onore per il Team Factory averlo a bordo".

Un entusiasmo, quello vissuto e esplicitato verso Marc Marquez, che inevitabilmente si scontra con le sensazioni che ci si è trovati a vivere dall’altra parte del box, dove Pecco Bagnaia è incappato nella peggiore annata della sua carriera in MotoGP. Perché, oltre al feeling mai trovato davvero con la Desmosedici GP25, ci si è messa di mezzo anche la sfortuna. “La fortuna non ha risparmiato nulla, va detto – ammette Dall’Igna - Soprattutto nel finale di campionato Pecco non è riuscito a raccogliere quanto avrebbe potuto, anche in situazioni non ottimali. Sicuramente le cose dovevano andare diversamente, ma se a tutto questo si aggiunge la sfortuna, tutto diventa molto più difficile, per team e pilota. Per trarne preziosi insegnamenti, sono convinto che situazioni del genere vadano assorbite come fossero anticorpi, per trovare ancora più determinazione a andare avanti. In altre parole, una lezione da imparare: nel 2026 incontreremo inevitabilmente grandi incognite da affrontare, quindi tanto vale fare tesoro di quanto accaduto nel nostro recente passato”.