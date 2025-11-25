Yamaha e Fabio Quartararo si guardano già storto? Il “siamo tutti sulla stessa barca” di Paolo Pavesio dice tanto…

“Siamo tutti professionisti – ha poi aggiunto manager italiano – e siamo tutti sulla stessa barca. A Fabio abbiamo offerto l'opportunità di correre per la Yamaha e ha accettato”. Quasi un modo per ricordare a Quartararo che il rinnovo di due anni firmato per il 2025 e 2026 lo ha reso sì il “pezzo pregiato e più in vista” della Yamaha, ma comunque “un pezzo” di qualcosa che deve funzionare insieme e con i tempi che servono. Non è, sia inteso, una rottura netta e meno che mai la ricerca di una rottura, ma semplicemente è un parlare diversamente a un pilota cui, fino ad ora, si è quasi sempre chiesto solo scusa. E’ chiaro, insomma, che Yamaha non vorrebbe perdere Fabio Quartararo, ma solo se Quartararo si dimostrerà convinto del progetto e pronto a soffrire ancora. E, soprattutto, pronto a apprezzare i piccoli progressi fatti e quelli che comunque si continuano a fare.

“Abbiamo un campione che è parte fondamentale del nostro progetto – ha concluso Paolo Pavesio – Se faremo qualcosa che andrà a beneficio di tutti i nostri piloti sarà un risultato positivo. In passato il nostro distacco medio dalla pole position era di 1,3 secondi, quest'anno è stato di 0,35 secondi. Sono partiti dalla pole qualche volta e dalla prima fila dieci volte, questo significa che la moto è stata molto più veloce sul giro secco e sicuramente anche grazie a Fabio Quartararo che riesce a metterci del suo. La moto è tata anche più veloce in volata e un po' più veloce nella gara lunga, ma è innegabile che più una gara dura, più soffriamo. Però lamentarsi troppo in pubblico non aiuta l'impegno dell'azienda”.