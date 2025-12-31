La Coppa d'Africa porta con sé sempre storie magiche e speciali, e lo fa anche nell'edizione che si sta svolgendo in questi giorni in Marocco. Nella giornata di ieri si è conclusa la fase a gironi, e nelle ultime ore sta facendo il giro del web il video di un uomo. È immobile mentre intorno a lui si scatena il caos del tifo fra cori e bandiere, la mano alzata, gli occhiali, i baffi, e poi la giacca gialla, la camicia e la cravatta azzurre e i pantaloni rossi, i colori della Repubblica Democratica del Congo. Un pazzo, direbbero molti, “un artista, un intrattenitore”, ha detto lui ai media che lo hanno intervistato. Si chiama Michel Kuka Mboladinga, è un tifoso della Repubblica Democratica del Congo ed ha tenuto la stessa identica posa, senza muoversi nemmeno per esultare, nei 115 minuti contro il Benin, durante gli oltre 90 minuti contro il Senegal e infine mentre la sua squadra procedeva verso una brillante vittoria per 3-0 contro il Botswana, blindando la qualificazione.