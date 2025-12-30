Marco Mazzocchi durissimo sul Var: “Stiamo rovinando il calcio. O lo rivoluzioniamo o va spento”

Le questioni geometriche, nell’era del Var, sono risolte: fuorigioco, gol fantasma, rigori dentro o fuori area. Altri errori, quelli in cui c’è di mezzo l’interpretazione, sono pure peggiori di prima. Gli arbitri sono sotto attacco per le troppe incertezze e la poca chiarezza nel metro, che ogni weekend sembra diverso. Le società mettono pressione, i calciatori simulano appena possono. Il caos. Marco Mazzocchi ha fatto un video in cui spiega la sua posizione. La descrizione è già paradigmatica: “È il momento di decidere. Così il Var contribuisce a rovinare il calcio. Ne va cambiato l'utilizzo. Evitarne l'interpretazione. Dargli parametri chiari e inequivocabile. Altrimenti, meglio spegnerlo”. Il giornalista e conduttore manda un appello: “Rivediamo l’utilizzo del Var, così è un fallimento totale, si sta perdendo la credibilità del calcio. Non si capisce più niente”. L’ultimo caso controverso è quello del gol dell’attaccante Kiernan Davis segnato contro la Lazio, rete che ha regalato in extremis il pareggio all’Udinese. La Lazio ha deciso di agire per vie ufficiali, prima con un comunicato diffuso sui social e poi con una pec inviata alla Lega Serie A.