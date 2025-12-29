Chivu dà una lezione a Conte, Criscitiello e Allegri. Il calcio non si fa con le offese ma con i valori: imparate

A metà campionato, almeno per quanto riguarda la classifica dei migliori comunicatori, Cristian Chivu è primo staccato rispetto a tutti gli altri. Per chiarezza, originalità (occhio a non finire schiavo del personaggio), concretezza e valori che cerca di esprimere. L’allenatore dell’Inter ha affrontato con umiltà un incarico pesante sulla panchina dei nerazzurri post Simone Inzaghi. Un’eredità impegnativa sia emotivamente che tatticamente. Nelle dichiarazioni, dicevamo, Chivu è persino superiore al predecessore: “A me quello che dice Conte non interessa”. L’allenatore del Napoli aveva, come sempre, trovato il modo di spostare l’attenzione sugli altri: i rivali, troppo avanti rispetto alla sua squadra, troppo ricchi e strutturati, troppo stipendiati, troppo tutto. Se invece il Napoli vincerà, il merito sarà solo suo, artefice di un’impresa. Antonio Conte in purezza. Se per la storia dei club il mister avrebbe ragione (impareggiabili gli scudetti vinti dalle milanesi e dalla Juventus), il contemporaneo è ben diverso: Aurelio De Laurentiis può spendere, e lo fa bene. In conferenza, in risposta un’altra domanda su Conte, Chivu ha ribadito il concetto espresso dopo la partita: “Ho già detto che quello che dice Conte non mi interessa, mantengo la coerenza. Poi se siamo abituati a fare casino, facciamo casino ma io non lo farò. Bisogna trasmettere dei valori, si può giocare a calcio anche senza mescolarlo con altre cose che lasciano certi odori. Chi fa casino, può continuare tranquillamente. Noi lavoriamo sodo per essere competitivi”.