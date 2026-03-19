Prestazioni impressionanti, il compagno asfaltato, la Top5 nel Mondiale: Ferrari, il futuro parlerà (ancora) inglese? A Maranello gli scenari sono chiari, ma…

Poi è arrivato l'accordo con Haas, sempre nell'orbita della Ferrari Driver Academy, e una stagione d’esordio nel 2025 in cui non ci ha messo troppo per asfaltare Esteban Ocon, il suo compagno di box. Pilota esperto, veloce, con anni di Formula 1 alle spalle e una reputazione solida, capace di rendere la vita difficile persino a uno come Alonso. Bearman, però, lo ha battuto subito e quest’anno sta continuando esattamente da dove aveva lasciato.

L’inizio di mondiale, complice una Haas super in forma, è stato dei migliori, e tutto questo apre una domanda tanto semplice quanto non banale: cosa succederà a Maranello in futuro visto che Bearman è a tutti gli effetti un pilota della Scuderia? Gli scenari sono tutto fuorché scontati.

Hamilton è legato alla Ferrari e, qualora le prestazioni dovessero confermarsi quelle di quest’avvio di mondiale, ci resterà almeno per un altro anno. Leclerc, invece, già in Australia ha detto di star discutendo con la Scuderia per il suo futuro: il contratto che lega il monegasco al Cavallino non scadrà nel breve termine, ma la volontà - e in questo caso varrebbe lo stesso discorso fatto per Sir Lewis - sarebbe quella di proseguire e, seppur scherzando, Charles ha addirittura menzionato la possibilità di un contratto a vita.