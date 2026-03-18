Ferrari, Hamilton non ha dubbi: “Raggiungere Mercedes difficile, ma non impossibile”. E sulla sua prima vittoria in rosso fa sognare il Cavallino, ma prima…

C’è una differenza enorme tra il Lewis Hamilton visto nel 2025 e quello di quest’inizio di 2026. Lo si nota ancor prima di vederlo in pista al volante della Ferrari, perché è tutta una questione di sguardi, di sorrisi. L’anno scorso Sir Lewis girava spesso a testa bassa, i toni erano freddi, distaccati, le parole pesate ma dure, disilluse. Adesso no: l’inglese sorride, parla, si espone. E quando lo fa, l’ottimismo è alle stelle forte di una vettura che gli ha fatto tornare il piacere di guidare, di sfidare il limite.

Ma non solo: a tratti sogna, nonostante in pista ci sia una Mercedes che finora ha fatto il vuoto: “Sento decisamente di poter dire che la prima vittoria in Ferrari è più vicina che mai”, ha raccontato in conferenza stampa a Shanghai. “L’anno scorso, invece, come obiettivo non avrebbe potuto essere più lontano”. Parole nette, senza fronzoli.

Quella prima vittoria in rosso, il sogno che lo ha spinto a lasciare la Mercedes dopo aver scritto insieme la storia della Formula 1 a suon di titoli conquistati e record infranti, non è più solo un sogno irraggiungibile.