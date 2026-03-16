Ok Kimi, ma lo avete sentito Verstappen distruggere definitivamente questa F1? “Non sono gare, piacciono solo a chi non conosce l’automobilismo”. E il futuro non promette bene

Max Versteppen ha distrutto la nuova Formula 1, questa volta in maniera definitiva. E no, non lo ha fatto perché in questo avvio di Mondiale Red Bull è in difficoltà, con l’olandese costretto a lottare persino per avvicinare la Top 5. Questo nuovo regolamento lo detesta e, dopo averlo sottolineato più volte in maniera “elegante”, stavolta ha sbottato. Questione di piacere di guida e di essenza delle corse a detta di Max ormai perduta, con l’azione in pista frutto soltanto della gestione dell’elettrico.

Ne ha praticamente per tutti, dipingendo un quadro disastroso: “Se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia l’automobilismo. Regolamento terribile? È il peggiore in assoluto. Questo non è automobilismo”.

Nello specifico, per Max sembra tutta una finzione: “Fai un sorpasso netto, poi ti si scarica la batteria nel rettilineo successivo, poi fai di nuovo un sorpasso netto. C’è a chi piace così perché ci sono battaglie per la vittoria? Ma sono solo Kimi o George a vincere! E non c’è davvero una battaglia. Loro sono a miglia di distanza dal resto del gruppo. La Ferrari a volte ha queste buone partenze con cui passa davanti, ma poi bastano un paio di giri per sistemare tutto”.