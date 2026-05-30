La prima sentenza del sabato del Mugello? Marc Marquez non ha un braccio, non ha un piede, ma ha due palle enormi quanto la paura che fanno

La storia sportiva di Marc Marquez, però, ha già dimostrato che quando si hanno due palle enormi, ci sta pure di riuscire a superare persino il limite di un braccio e di un piede a mezzo servizio. Lo sapeva lui. Lo sapevamo noi. E, puntualmente, c’è scappata la meno sorprendente delle sorprese: Marc Marquez prima Ducati sulla griglia di partenza del GP d’Italia. Lui, quello mezzo rotto, appena dietro le tre Aprilia imprendibili di Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Jorge Martìn.

C’è tutta la Sprint da fare, c’è tutta la domenica da vivere con la gara lunga, ma forse, nell’euforia di un Mugello che non dorme mai, non ci si è resi conto di che roba potente è riuscito a fare Marc Marquez in questo (quasi anonimo) sabato mattina. A prescindere da quello che succederà nelle prossime ore, dal come saprà difendersi e dal quanto potrà attaccare. Il quarto posto in griglia, signori, è un messaggio chiaro. Per Ducati. Per chi guida la sua stessa moto. E pure per quelli che ne guidano altre e che rischiano di farsi ingolosire troppo presto da quell’odore di occasione grossa che c’è ogni volta che Marc Marquez fa i conti con una qualche sfiga.