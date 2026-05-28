Grazie Honda LCR per Cal Crutchlow al Mugello: è tornato, ci ha insultati e ci ha ricordato perché c’era mancato così tanto

Senza girarci intorno: gli fa male tutto. E lo ammette. Però ammette pure che il gusto è tanto, soprattutto per i colori che vestirà e il box che ritroverà: “Non l'avrei fatto per un altro team; se mi avesse chiamato il team ufficiale Ducati, non l'avrei fatto. Se mi avesse chiamato l'Aprilia, non l'avrei fatto. L'ho fatto perché Lucio e il team mi hanno chiesto di farlo. La prenderemo sessione per sessione. Ieri non è andata benissimo a essere sinceri. È stato bello risalire in sella, ma ovviamente il mio feeling con la moto era strano: c'era da aspettarselo. Però mi aspettavo di essere più lento, ma quando ho visto che non ero abbastanza veloce, mi sono incazzato. La mia priorità assoluta è trovarmi a mio agio sulla moto, al momento non sono comodo perché le moto sono cambiate molto. Quindi anche la mia posizione sulla moto è cambiata molto. Ma vedremo”.

A preoccuparlo un po’ c’è anche la condizione fisica. “Ho fatto 27500 km sulla mia bicicletta l'anno scorso e ne ho già fatti 12000 quest'anno, quindi posso pedalare, nessun problema – scherza - Sono fisicamente in forma, ma la forma fisica per guidare una moto è una cosa completamente diversa. Avrò bisogno di capire di nuovo la moto, ma avrò anche bisogno di sentire che starò facendo dei progressi a ogni sessione. Nel test fatto a Misano avevo il tempo sul giro, quindi vedevo e avevo un riferimento: se non lo avessi avuto avrei pensato che stavo andando fortissimo. Più forte di tutti. E invece ero lento di almeno dieci secondi di troppo. Ma nel corso della giornata, ovviamente, tutto è migliorato. Comunque ora sono qui e vedremo come andrà. Non penso che nessun altro sia abbastanza matto da farlo: ho detto di sì perché anche mia moglie mi ha detto di farlo. Sapete, lei è stata al mio fianco per tutta la mia carriera, come sappiamo, e ho preso decisioni con lei, e mi ha detto 'la tua vita e la nostra vita sono state un'avventura, quindi perché dovremmo fermarci adesso?'. 'Okay, vado', le ho risposto. Johann Zarco? È mio amico. Mi piace Johann. Mi ricorda me stesso. Non gli piacete voi e tutte le stronzate che girano intorno alle corse. Vuole solo correre con la sua moto. Tornerà più forte anche mentalmente. È un periodo difficile, ne sono sicuro, ma ho un rispetto enorme per lui, parlando sinceramente, perché non penso che Johann sia il più talentuoso del campionato, ma lavora sodo come dovevo fare io per performare, per fare del suo meglio”