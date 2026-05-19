Falsissimo, Corona fa esplodere il Napoli? “Cinque giocatori mi hanno pagato per rovinare Conte”: ma cosa c’è di vero?

I metodi di allenamento vengono definiti senza mezzi termini "nazisti", mutuati dalla scuola juventina delle doppie sedute e dei carichi massacranti. Il risultato, dice Corona, sono i 42 infortuni stagionali, il trentesimo posto su trentasei in Champions e uno Scudetto mai realmente inseguito. Colpe che Conte avrebbe scaricato sul preparatore atletico. La regola è semplice: se non esegui, non giochi. Mazzocchi, indicato come leader del Napoli, avrebbe chiesto all'allenatore se anche quest'anno si sarebbero fatti gli allenamenti bisettimanali — e sarebbe finito fuori rosa, ufficialmente per infortunio.

La lista dei giocatori contro Conte, secondo Corona, è lunga: De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Meret, Rrahmani, Buongiorno, Beukema, Juan Jesus, Noa Lang e Lukaku. Corona racconta la scena di una porta aperta e il belga che passa senza salutare. Marianucci, invece, avrebbe bussato alla porta di Conte chiedendo la cessione e sentendosi rispondere: "Non potete cambiare squadra, mi servite per fare numero." Prima di andarsene al Torino, per poi fare panchina anche lì sotto suggerimento di Conte a D'Aversa.