“Il calcio di oggi è troppo noioso”. De Laurentiis durissimo al The Athletic: l'analisi delle partite a scuola, una “lega pan-europea” e stop ai piccoli club. Poi se la prende con Infantino: “Uccide i miei soldi per guadagnare di più”

Dal giorno che è ormai passato alla storia come “la disfatta di Zenica” ogni giorno sui giornali spuntano opinioni non richieste su come cambiare il calcio. Bosnia-Italia ha aperto il vaso di Pandora su un sistema che non funziona più. Ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, alza il livello. Il presidente più istrionico, vulcanico, provocatorio del nostro calcio non ha la pretesa di cambiare solo il calcio italiano, ma quello mondiale. Le credenziali non gli mancano, ha preso il Napoli in Serie C e lo ha portato a vincere due Scudetti con un bilancio immacolato. Così ha lanciato l'allarme in una lunghissima intervista al The Athletic: “Il calcio perderà le nuove generazioni”. E fra aneddoti di vita vissuta nel cinema, Spielberg, Fellini e Alain Delon, offre la sua ricetta. Il calcio è diventato troppo noioso, le partite troppo lunghe: “Immaginate la stupidità. Mio nipote di sei anni, che sa tutto del calcio perché gioca alla PlayStation… Lui scappa. E pensate di recuperarlo dopo 15 minuti? Mai. Perché va in camera sua e inizia a giocare a FIFA”.

La soluzione? Un cambio a dir poco radicale: “Io ridurrei i tempi da 45 minuti ognuno a 25 minuti. Come nel basket, col tempo effettivo. Poi un giocatore non può stare in campo e fare sceneggiate da attore, vada fuori. Non userei il cartellino rosso e il cartellino giallo. Direi: 'Sei fuori 5 minuti (col giallo, ndr), sei fuori 20 minuti (col rosso, ndr)'. Così creiamo problemi alle squadre nella partita in corso. Poi un'altra cosa: ci sono troppi pochi gol. Così non c'è spettacolo. Devi fare più gol. E per fare più gol devi cambiare le regole”. Per il calcio italiano invece suggerisce di introdurre l'analisi delle partite nel sistema scolastico: avremmo dei tifosi più intelligenti e allenatori in tutto il Paese, dice.