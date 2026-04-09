Gravina come Nerone? La Figc pubblica il report sul calcio italiano ed è un disastro diffuso: pochi giovani, pochissimi italiani e troppe squadre professionistiche

La relazione è, a dire il vero, molto precisa e dettagliata. I temi sono più o meno sempre gli stessi, quelli che abbiamo sentito in questi giorni. Pochi giovani, pochi italiani, un generale impoverimento tecnico del nostro sistema, infrastrutture inadeguate, campionati poco allenanti rispetto al resto d'Europa. Problematiche dovute ai conflitti di interessi tra le varie componenti della Figc, le Leghe e le associazioni di calciatori e allenatori. Dovute anche a un'insostenibilità economica del calcio nel nostro Paese, oltre che a un'ipertrofia del professionismo.

Le soluzioni? Misure economiche e fiscali per incentivare gli investimenti e migliorare le infrastrutture. Gravina tira in ballo il tanto chiacchierato “diritto alla scommessa”, l’idea di destinare parte dei ricavi delle scommesse sportive sul calcio ai settori giovanili e alle infrastrutture. Il ritorno del “vincolo sportivo”, abolito con una manovra che secondo Gravina è stata uno dei mali più grandi per il calcio italiano negli ultimi tempi. Anche un ritorno del decreto crescita. Insomma, manovre politiche per agevolare le squadre. Secondo Gravina è proprio la politica infatti ad avere una grande fetta di colpa, con la Riforma dello sport e l’emendamento Mulè del 2024.