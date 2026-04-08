Il tesoretto per rifondare il calcio italiano arriva dalle scommesse? Il giro del betting vale miliardi: e se una quota andasse a infrastrutture e settori giovanili?

Antonio Conte è il nome. L’attuale allenatore del Napoli potrebbe diventare il prossimo ct. Ha aperto lui e pure il presidente Aurelio De Laurentiis. L’eliminazione con la Bosnia ha fatto tabula rasa: ora serve ripartire. Conte è l’uomo giusto. La crisi del calcio italiano, però, non è solo questione di nomi, ma di sistema. Serve ripartire dalle fondamenta, dunque c’è bisogno di investimenti. Dove trovare i soldi? La Gazzetta dello sport individua negli introiti statali sulle scommesse un possibile tesoretto per finanziare la ripartenza. Secondo il report della Figc nel 2024 il giro di denaro nel betting ha raggiunto i 22,4 miliardi, di cui ben 16 provenienti dal calcio. Un trend in crescita (nel 200 erano 730 milioni di euro quelli spesi in scommesse sportive) che negli ultimi anni potrebbe aver reso ancora più soldi allo Stato. Ponendo anche solo l’1% dei 16 miliardi del calcio come quota da utilizzare per gli investimenti, si tratterebbe di un portafoglio di 160 milioni per il rinnovamento di infrastrutture e calcio giovanile. Tanti soldi. Una scelta simile non sarebbe un’originalità italiani. Anzi, stabilire una percentuale proveniente dal betting ci rimetterebbe in linea con altre federazioni europee. La prima è stata la Francia, dove dal 2011 è previsto che l’1,8% della quota lorda venga reinvestita nello sport dilettantistico, nelle strutture di base e nei presidi sanitari per atleti attraverso l’Agence Nationale du Sport. Il Portogallo fa persino meglio: il 3,5% del fatturato proveniente dal betting calcistico sulle partite delle nazionali, quelle organizzate dalla Federazione e le competizioni estere va alla Federcalcio, mentre il 3,5% delle partite della Lega e Uefa va alla Lega professionistica. Tradotto: 40 milioni di euro annuali per la Federazione, apri a un terzo del fatturato totale.