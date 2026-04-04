“Figc stai serena”: Matteo Renzi scende in campo nel calcio? Prima la provocazione di Sabatini, poi l’ex premier dà la “buona notte” a Lotito (e ci copia il claim: tutto bellissimo)

L’entropia, in Italia, è regolata dal calcio. L’andamento della nazionale ha determinato l’umore del Paese per anni. Fino ad ora, almeno. Visti i risultati, arriverà il giorno in cui il calcio non sarà più termometro di nulla. L’eliminazione di Zenica ha provocato un terremoto: Gabriele Gravina si è dimesso, seguito prima da Gigi Buffon (che ha detto di averlo comunicato immediatamente dopo la sconfitta con la Bosnia) e poi dal ct Gennaro Gattuso. E ora? L’amuleto del passato, Roberto Baggio, è tornato virale con il manoscritto in cui era contenuta la rivoluzione del calcio italiano. Ma è poco probabile che sarà lui l’incaricato. Altri sperano in Giovanni Malagò, altri ancora suggeriscono Matteo Marani, già presidente della Lega Pro, ex vicedirettore di Sky Sport, giornalista riconosciuto e autorevole, un uomo di calcio credibile. Forse Paolo Maldini, nome che piacerebbe al ministro dello Sport Andrea Abodi. Si vedrà. Sandro Sabatini, invece, ha lanciato la provocazione: Matteo Renzi. Serve un rottamatore, dice, dunque chi meglio dell’ex premier. Ecco, Renzi sembra aver preso seriamente la cosa, o quantomeno abbastanza seriamente da smentirla: “Non credo sia una buona cosa mettere un politico a capo del calcio”, ha detto a La7, “ma la politica può fare qualcosa per il calcio, perché ad oggi la politica ha distrutto il calcio. Finché noi abbiamo i Lotito, che fanno i presidenti delle squadre di club come la Lazio, peraltro con i tifosi che lo vogliono mandare via, e contemporaneamente siedono in Parlamento per fare gli emendamenti, non avremo mai un sistema pulito”.