La “Libertà” censurata ai tifosi della Lazio: niente coreografia sulla tribuna Tevere. Gli ultras della curva Nord sfottono Lotito: “Come dice Checco Zalone: ma è del mestiere questo?”

La coreografia contro il Milan realizzata dalla curva Nord dell’Olimpico è stata davvero monumentale: “Scudo e spada della Lazio e dei laziali”. Un uomo regge lo stemma biancoceleste con un’aquila. A una coreografia memorabile è corrisposta una partita altrettanto indimenticabile: vittoria per 1 a 0 sulla squadra di Massimiliano Allegri con un gol di Isaksen. L’ultimo urlo prima della ripresa della protesta: da qui a fine anno l’Olimpico resterà vuoto. Ma lo stadio si sarebbe dovuto riempire di un ulteriore messaggio: sulla tribuna Tevere sarebbe dovuta apparire la parola “Libertà”. Poco prima dell’inizio della gara, però, sarebbe arrivato il blocco e il “goffo tentativo di nascondere la censura della parola di un vocabolario italiano”. Lo spiega la pagina Voce della Nord su Instagram: “La verità è semplice, incontestabile e confermata dai cuori (probabilmente non dalle voci) di tutti i presenti. Il presidente Lotito ha saputo tardivamente della terribile parola (era stata annunciato alle autorità: ‘Una scritta a cartoncini espressione di speranza e di amore, senza riferimenti alla figura societaria ed istituzionale che ricopre il signor Lotito’) e, giallorosso di rabbia, ha richiesto l'immediata rimozione della coreografia. Se una persona per bene avesse scoperto una parola innocua come libertà come avrebbe reagito?”