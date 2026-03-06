Ultras Lazio e Lotito: guerra totale. I tifosi saltano la protesta a Ponte Milvio: “Vedrete i risvolti sull’economia”. E sul nuovo stadio (e i presiti da banche e fondi) è polemica: “Ma non si pagava da solo?”

Telefona, Claudio Lotito, telefona a chiunque. Quanti telefoni ha, Claudio Lotito? Quanti numeri in rubrica? Tanti, tantissimi. Sono tanti i tifosi laziali, di più dei contatti del presidente. A Ponte Milvio cantano e lanciano cori: “Lotito devi vendere”. Tamburi e striscioni suonano e sfilano, simboli del popolo biancoceleste. Tutti sono lì con un unico intento. In semifinale contro l’Atalanta lo stadio era vuoto. Ultras e tifosi erano Ponte Milvio per poi sfilare sotto la curva Nord e seguire la squadra. Come sempre via social è stato diffuso un altro comunicato. Riguarda la partita contro Sassuolo e le direttive dei vertici della curva Nord su come proseguire la protesta: “Il ‘Presidente’ Lotito è riuscito a convincerci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. L'immobilismo della società nel non aver permesso al pullman della squadra di passare a Ponte Milvio è l'ennesimo atto che dimostra la totale lontananza della società rispetto alla tifoseria. Ma rappresenta anche il totale disinteresse rispetto al volere della squadra e del mister che più volte hanno sollecitato un atto distensivo”. Nello stesso comunicato si attacca anche la gestione comunicativa di questa situazione. Già settimane fa, quando sui social della Lazio era comparso un video con il “pinguino nichilista” che entrava in un Olimpico vuoto, si era sprecata l’ironia sui social. E anche nell’ultimo messaggio il bersaglio è esplicito: “Crediamo che chi sta consigliando il sig. Lotito, specialmente nell'ambito della comunicazione verso la tifoseria, sia oggi il male assoluto di questa società e, se si vuole cercare un minimo di dialogo, debba essere assolutamente allontanato dai posti decisionali perché sta portando ad un muro contro muro senza via di uscita”. Infine, l’indicazione: “In occasione della partita di lunedì 9 marzo Lazio - Sassuolo i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di non entrare e, a differenza delle precedenti partite, non saranno presenti neanche a Ponte Milvio per dimostrare alla città intera ed alle sue istituzioni che lo svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull'economia locale”.