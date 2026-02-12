La protesta dei tifosi della Lazio può avere effetti devastanti (non solo sul calcio): l’astio per Claudio Lotito rischia di danneggiare Forza Italia e il risultato del referendum

Dagli spalti dello Stadio Olimpico di Roma si alza ormai da anni un coro: “Lotito devi vendere, vattene”. La curva Nord e tutta la tifoseria biancoceleste sono schierate contro il presidente. I mancati investimenti nella rosa e la cessione di colonne come Guendouzi e Castellanos hanno diviso ancora più l’ambiente. Maurizio Sarri è la certezza di questa squadra, sta provando a tenere alto il morale e ha contribuito al raggiungimento della semifinale di Coppa Italia vincendo ai rigori contro il Bologna. Almeno per garantire agli affezionati e giocatori un obiettivo stagionale. Ma l’astio tra tifosi e presidente ha conseguenze che riguardano la politica. Sul Fatto Quotidiano sono riportate le parole di un “veterano” di Forza Italia che ammette: “Da mesi i nostri social sono invasi da commenti di tifosi laziali. Invocano le sue dimissioni”. E ancora, citando un utente su X: “Ancora non avete capito? Il laziale vota No se resta Lotito”. Il riferimento, in questo secondo caso, è al referendum sulla giustizia. Il bacino di voti laziale, quindi, potrebbe scegliere di prendere scelte diverse, anche in politica, qualora Lotito rimanesse presidente del club.