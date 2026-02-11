Chi condanna De Zerbi per una brutta stagione non capisce nulla di calcio. Dopo il Marsiglia dovrà rilanciarsi: magari in Serie A? E anche Conte ha fallito una volta prima di tornare Re Mida

De Zerbi, affiancato da una società molto italiana (il presidente Longoria con un passato come scout nell’Atalanta, il ds Benatia, importante difensore in serie A di Roma e Udinese, Fabrizio “Penna Bianca” Ravanelli consigliere) c’era riuscito. La prima stagione era stata un successo: 35 partite tra Ligue 1 e Coupe de France, 20 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte; 78 gol realizzati, 50 subiti e qualificazione in Champions League con una grande festa nell’ultima giornata sul campo del Le Havre in cui dagli spalti si leggeva la frase “Heureaux de vous revoir” (piacere di rivederti). Un sogno riacciuffato che aveva fatto impazzire di gioia gli appassionati tifosi bianco azzurri. E l’allenatore italiano era diventato il loro idolo. Tra i suoi tantissimi meriti anche quello di aver creduto e rilanciato il talento cristallino Mason Greenwood. Questa era la stagione della consacrazione. C’era da duellare con il Psg campione d’Europa e provare a fargli lo sgambetto in campionato, oltre a giocarsi tutte le carte possibili in Champions League. Qualcosa non ha funzionato fin da subito. In estate la rissa tra Rabiot e Rowe, poi malumori con Kondogbia, l’esclusione di Murillo, la sconfitta il Supercoppa e infine le gravi cadute con Bruges e Psg. Non è andata bene, giusto sottolinearlo. Ma una stagione negativa non deve condannare la storia di un giovane allenatore italiano di 45 anni, che si è sempre distinto per coraggio, coerenza, innovazione e soprattutto con tante altre opportunità per rilanciarsi. Potrebbe succedere già dalla prossima stagione in serie A: Fiorentina e Napoli le prime due che, dalle indiscrezioni che trapelano, potrebbero già averci fatto un pensiero.