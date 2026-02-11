 La grande truffa della MotoGP? Siamo stati in Malesia per il lancio della stagione 2026 tra piloti in ascensore, feste e tecnici in paranoia. E la verità è che è tutto bellissimo

Il giorno dopo, quindi, c’è la presentazione della stagione 2026. La mattina la sfrutto per intervistare i piloti, brevi video e interviste più lunghe, undici in tutto: Dorna non permette ai giornalisti di registrare in video i piloti quando sono in circuito, così ogni occasione va sfruttata. I ragazzi sono in forma, bravissimi a nascondere eventuali postumi della serata. In seguito a questa lunga maratona di interviste decido di rinunciare agli orologi da bancarella e alle scarpe false di Travis Scott - entrambe categorie di prodotti contraffatti che i piloti apprezzano molto - in favore di un massaggio, per il quale mi fiondo nel centro di Liang Xin. Ed eccoci qui, con un mandarino in mano e una quantità d’acqua per le strade che pare ci stiano rovesciando addosso il Pacifico. Mentre aspetto il mio autista scrivo a un collega: come la fanno la parata sotto al diluvio?



Mezz’ora più tardi sono al Four Seasons, sta ancora piovendo. Dorna ci comunica che non salterà nulla, anzi si farà tutto con un piccolo ritardo rispetto all’orario previsto: 19:30 e non 19:00. Solo che alle 19:30 sta ancora piovendo, anzi: è il momento in cui smette. A questo punto la macchina organizzativa del motomondiale sposta le lancette avanti di un’altra mezz’ora e la hall dell’albergo comincia a riempirsi di piloti in tuta, team manager, meccanici e gente che corre con le valigie, perché a un paio d’ore dallo show abbiamo tutti l’aereo. Così qualcuno andrà a imbarcare le valigie di tutti e qualcun altro arriverà in aeroporto all’ultimo momento, col posto assegnato. C’è tensione. La prima squadra ad uscire per lo show è la Yamaha Pramac, che in campionato aveva chiuso all’ultimo posto. In breve, Toprak Razgatlioglu e Jack Miller salgono sulle loro MotoGP con gomme da pioggia per lanciarsi su di una strada piena di pozzanghere e dare spettacolo. Ha un che di antico, questo approccio. Roba da antica Roma, leoni e guerrieri. Qualche amico delle corse mi scrive sui social. Un ex pilota, genio sregolato dei suoi tempi, mi confida che fare questa cosa in Malesia è più o meno come evirarsi per vincere una gara di canto, aggiungendo poi che se lo avessero fatto negli Stati Uniti avrebbero certamente ottenuto un risultato migliore. Ha ragione, anche se portare le moto in America solo per questa parata sarebbe stato un costo esagerato. Una ragazza che lavora nelle corse da tanto tempo invece mi chiede se quello che sta vedendo sia MotoGP o Fashion Week. Dice che stiamo sfiorando il ridicolo.