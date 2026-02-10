Pecco Bagnaia a MOW: “A inizio 2025 ho sbagliato a non accettare i risultati. I mondiali con Ducati? Tendo a screditarmi per trovare motivazione" [VIDEO]

È sempre complicato capire i piloti, specialmente quelli intelligenti. Prendete Pecco Bagnaia per esempio: ha passato una settimana in Malesia con la faccia di chi ha sentito una barzelletta in chiesa, durante un funerale. Non può ridere della situazione buffa e disperata assieme, anche se vorrebbe farlo. Perché la moto sembra piacergli, anche se a dire la verità ai test di Sepang gli era piaciuta pure quella dello scorso anno e tenere a bada le aspettative è fondamentale.



Certo, la stagione parte in maniera diametralmente opposta rispetto al 2025: tutto da dimostrare, una squadra da convincere e, a quanto pare, l’ultima occasione per guidare una Ducati rossa, per altro la più bella che abbia mai avuto nel box. E allora perché ridere? È sempre complicato capire i piloti, specialmente quelli intelligenti. Se dovessimo tirare a indovinare però, questo Bagnaia sa perfettamente di avere una possibilità, per quanto piccola e lontana, di fare il capolavoro di una vita, di una carriera: tornare a vincere così, battendo questo Marc Marquez su questa Ducati. Ecco come ci ha raccontato il momento in una breve chiacchierata all’interno del Four Seasons di Kuala Lumpur.



Come ti è sembrato questo lancio della stagione?



“Sono due anni che lo facciamo: dall’anno scorso è cresciuto ancora e per me è un modo bello, divertente di iniziare una nuova stagione”.



Parliamo dei test: personalmente questa mi sembra la Ducati più bella che si sia mai vista in MotoGP. La verità però è che la moto bella è quella veloce, che vince. Sarà così?



“Sono d’accordo, anche per me è la più bella che ci sia. Di quelle che ho guidato io sicuramente a livello di grafiche e tutto quanto. Per il resto io mi ci sono trovato bene, anche se la Malesia è una pista in cui mi sono trovato bene sempre, in ogni situazione. Però il feeling che ho avuto è stato molto positivo. Buriram è una pista più complicata, più difficile per il mio stile di guida. Vedremo lì come andrà, però in generale sono soddisfatto”.