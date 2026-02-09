“Sono andato forte e la GP26 è migliore. Il futuro? I sentimenti contano”: Alex Marquez a MOW su “quello che manca” (e pure sull’imbattibile Marc)

Eccoli, i “ma”, a proseguire ogni frase. Ogni affermazione. A mediare ogni presa di coscienza di quanto, effettivamente, l’inizio di questo 2026 sia stato più che buono. E pure di quanto la nuova moto sia migliore rispetto a quella guidata lo scorso anno e portata a un passo dal cielo. “Abbiamo migliorato un po’ – spiega - ma credo che tutti abbiano fatto dei passi avanti. Sarà interessante vedere dove siamo rispetto agli altri, anche osservando come hanno fatto le simulazioni di gara. Abbiamo mirato a migliorare alcune fasi, ma poi in gara, quando il grip cambia molto e cambia tutto, lì capiremo davvero come siamo messi”.

Meglio, piuttosto, lasciare stare numeri, dati e tempi e pensare pure all’altra cosa decisamente importante: il divertimento. Con Alex Marquez che non ci pensa nemmeno a mettere a confronto la grande festa voluta da Dorna a Kuala Lumpur con quelle, sicuramente più piccole, della Gresini Racing. “Ieri è stata una festa molto controllata – scherza - Non era una festa divertente: troppi giornalisti. E poi devi stare più serio, anche perché c’era Carmelo. Devi stare al tuo posto e non fare cose strane. Le feste belle sono quelle, diciamo, un po’ più riservate che facciamo con Gresini”. Quella stessa Gresini con cui, a fine anno, si potrebbe arrivare ai saluti. Non perché i rapporti si sono logorati, ma perché ogni pilota sogna una moto ufficiale.