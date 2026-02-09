Quando la medaglia d’oro alle Olimpiadi non basta. Chi è Lisa Buckwitz, l'atleta di bob che si finanzia con OnlyFans? “Triste non potermi concentrare solo sul mio sport”

Lisa Buckwitz, come la maggior parte dei bobbisti, ha iniziato la sua carriera nell'atletica leggera. Nel bob infatti buona parte della prestazione è determinata dalla spinta iniziale, quindi gli sprinter sono particolarmente adatti allo sport. È passata al bob nel 2013 nel ruolo di frenatrice della nazionale tedesca. Per poi passare alla guida nel 2019. Da frenatrice ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018 nel bob a due in coppia con Mariama Jamanka. Mentre ha preso parte a quattro edizioni dei campionati mondiali, tre disputate nel ruolo di frenatrice e una in quello di pilota, conquistando in totale due medaglie d'argento e una di bronzo.

Un modo ingegnoso per sostentarsi quello di Buckwitz, anche se fa specie che un'atleta di questo livello debba spostarsi su OnlyFans per praticare il suo sport. “Nessuno è interessato a Lisa Buckwitz. È un po’ triste non potermi concentrare esclusivamente sul mio sport agonistico. Certo, sono una campionessa olimpica. Ma solo per via della medaglia d'oro, nessuno è interessato a Lisa Buckwitz” ha detto. E fa riflettere anche che si arrivi a parlare di lei non per le vittorie sportive ma per questi aspetti, secondari rispetto alla pista. Ma del resto quando le risorse sono insufficienti: fondi pubblici, finanziamenti delle organizzazioni di sostegno allo sport e sponsorizzazioni a livello, ognuno deve ingegnarsi per come può. E Lisa Buckwitz sembrerebbe aver trovato una soluzione che fa tutti contenti.