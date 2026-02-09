“Non sono il più talentuoso”: sul divano con Pedro Acosta abbiamo capito che l’unica legge è la fatica. E sul futuro con Ducati… [VIDEO]

“Proviamo anche di fare sempre un po’ di show – dice ancora e proprio a proposito di show - ma credo sia bello anche essere serio, comportarsi da professionista. Comunque sì, un po’ di show ci sta sempre. Alla fine ci si deve divertire anche, visto che questo mestiere lo devi fare per dieci o quindici anni e quindi devi tenerti anche un po’ di tempo per lo svago”. Tutto facile. Tutto logico. Tutto meravigliosamente Pedro Acosta. “Oggi sono un pilota più sicuro, più abituato – racconta ancora il fenomeno della KTM – nel 2021, nel 2022 o anche nel 2023 c’era tanta pressione. Ma anche in MotoGP ce ne è tanta, forse di più, però è normale. E comunque ci si abitua e si impara a viverci. Vincere con KTM? Difficile. Sicuramente siamo migliorati, ma credo che Ducati, o anche Honda e Aprilia hanno fatto uno step, quindi siamo nello stesso punto dello scorso anno. Ma siamo comunque più veloci, quindi pensiamo a fare una stagione più o meno come il finale del 2025, magari puntando sempre al podio o alla top5”.

Dicono che per lui sarà un anno di passaggio. L’ultimo con quell’arancione che ha accompagnato tutta la sua storia da pilota. In attesa di una Desmosedici che potrebbe essere rossa o gialla. “Vedremo cosa sarà, abbiamo tempo – taglia corto – proviamo a fare dei risultati subito per poi iniziare a parlare. Alla fine è sempre bello che la gente parla di te, quindi cerchiamo di fare belle gare, così che tutto il mondo ne parli”.