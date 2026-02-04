“La moto ha voglia, se le fa fare”: fermi tutti, Marco Bezzecchi parla di sacre impennate. E sul test di Sepang…

In effetti il passaggio sul rettilineo su una ruota sola poi raccontato anche in un video pubblicato da Aprilia è la prova, oltre che del manico di Bezzecchi, della particolare attitudine dell’RS-GP 2026. Che, però, ha anche parecchi altri pregi come raccontato dallo stesso pilota romagnolo. “Non è male la moto – dice - ci sono ancora tante cose da provare e molti giri da fare, anche per dare agli ingegneri più dati da analizzare. E serve anche un po’ più di tempo per capire meglio, ma non posso lamentarmi, sta andando bene. È un test di base e chiaramente dobbiamo migliorare ancora tutte le aree, perché stiamo cercando di concentrarci su ogni singolo aspetto. Come sempre, quando provi una moto nuova, vorresti che tutto fosse un po’ meglio. E’ importante stare in pista: più tempo riusciamo a stare fuori, più cose riusciamo a provare, meglio è. Perché poi domani, chiaramente, sarebbe bello poter fare dei run un po’ più lunghi, per vedere anche un po’ il comportamento delle gomme”.

La curiosità di capire, quindi, la voglia di migliorare e il solito entusiasmo per Bezzecchi. Di negativo, semmai, c’è il freddo: “Ho un freddo porco ora, ma a volte anche sulla moto, magari fosse sempre così”. Con pochi giri, di sicuro, il “problema” del surriscaldamento non c’è, ma ci sarà una intera stagione per fare i conti con le temperature che mettono a dura prova il fisico. Adesso, invece, è stato e è il tempo di concentrarsi su altro, con il Bez che però non vuole esporsi troppo sulla nuova aerodinamica della sua Aprilia. “Le nuove alette sul codone esteticamente sono bellissime – scherza – dalla sella avremo bisogno di qualche giro in più per capire, ma sembra comunque tutto molto bello”.