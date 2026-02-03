Jorge Martìn è “nato per correre” e non sa più come dirlo! Ok, è anche un po’ parac*lo: “Le voci su Yamaha? Molto divertenti”

“Mi sento molto meglio di come mi sentivo a Valencia, per esempio, quindi questo è un buon segnale – racconta con l’aria di chi è ben consapevole che presto le domande saranno altre e riguarderanno tutto il gran parlare che s’è fatto sul suo possibile trasferimento in Yamaha dal 2027 - Fondamentalmente, dopo la gara di Valencia mi sentivo più o meno bene, ma poi, pochi giorni dopo, ho iniziato ad avere un gran dolore alla mano e alla clavicola. Così ho capito che dovevo fare ulteriori passaggi medici e avevo ragione: ho dovuto subire un’altra operazione. Alcune delle ossa non erano ben guarite. Non è stato facile, ma ho fatto tutto più in fretta possibile. Dopo tutto quello che avevo passato, affrontare un altro intervento chirurgico non era il massimo, ma ho deciso che fosse la cosa migliore per il mio futuro e per tornare finalmente al cento per cento, visto che nel 2025 non lo sono mai stato. Quindi sì, è un peccato non esserci. Ma finalmente ho chiuso quel capitolo. L’obiettivo? Essere al test di Buriram. Eravamo un po’ in dubbio se provare a essere qui, ma alla fine il medico ha detto che sarebbe stato meglio aspettare. Farò un altro controllo lunedì e, se andrà tutto bene, inizierò a guidare la moto in Spagna prima di andare al test in Thailandia”.

Insomma, non manca molto per cominciare a fare sul serio. E per mettere le mani su una RS-GP che vuole sentire finalmente sua. “Il test in Thailandia è l’obiettivo per avere qualche feedback con il nuovo pacchetto Aprilia, perché altrimenti rischieremmo di ripetere un po’ la stagione dell’anno scorso – spiega – Ho comunque deciso di essere qui, invece, perché penso sia davvero molto importante cominciare a lavorare con la squadra per quello che si può. E poi c’è la presentazione del team, le riprese, il servizio fotografico, quindi è importante. Ma penso che sia davvero necessario anche per me: entrare nell’atmosfera delle corse, essere qui con la mia squadra, capire cosa stanno provando, cosa funziona meglio e cosa peggio. Così, quando andrò al test in Thailandia, non partirò proprio da zero. Per quanto riguarda me, forse il polso è quello che sta recuperando un po’ più lentamente. Ho fatto l’operazione due settimane prima rispetto a quella alla clavicola. Ma la clavicola è fantastica: la forza sta tornando, mi sento bene. La mano ora è consolidata al cento per cento. Il problema è che devo ancora recuperare un po’ di forza e mobilità”.