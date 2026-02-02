“La MotoGP 2026 e il buon senso come me e le sigarette”: Carlo Pernat a MOW sul “mercato scoppiato”, su Bagnaia che “ha un bisogno” e Carmelo Ezpeleta che “avrà il veleno”

E questa che fase avrebbe dovuto essere?

Quella in cui stare concentrati sulle premesse della stagione. Magari, per carità, con qualche accenno al mercato, alle possibilità, alle opportunità e a chi potrebbe andare dove, ma qui siamo arrivati agli annunci semi ufficiali. Sai cosa penso davvero? Che non credo a niente di quello che si è detto.

Cioè?

Tu hai visto qualche firma? Hai visto qualche comunicato ufficiale? Secondo me s’è semplicemente reso pubblico qualcosa che, prima, si aveva il pudore di non stare a dire. Insomma: credo che, se qualche firma c’è stata, sia su dei precontratti. Mi viene da pensare a accordi di massima con opzioni da una parte e dall’altra che potrebbero scadere intorno a maggio, magari nel weekend del Mugello. Dai, ma quale è il pilota che senza sapere niente prende una decisione così sul futuro? Anche le case stesse non lo farebbero. Ti faccio un esempio: Quartararo sale sulla nuova Yamaha e scopre che è un mezzo della Madonna e che la moto va fortissimo, però ha firmato con la Honda. Credo più che abbia, semmai, firmato un preaccordo, qualcosa del tipo “se deciderò di andare via da Yamaha la prima scelta sarete voi”. Idem per Martìn, che tra l’altro non credo sarebbe il primo pilota di Yamaha.

Di certo, quindi, secondo te non c’è niente?

Secondo me di certo c’è che Pedro Acosta guiderà una Ducati, visto che lui ha già chiaramente detto al suo manager e a chiunque che vuole una Desmosedici e che non gliene frega niente dei soldi e nemmeno di che colore sarà questa Desmosedici. Dall’Igna non è certo uno nato ieri, se Acosta dice una cosa del genere, non ci avrà pensato mezzo secondo a rispondergli che sì, avrà una Ducati. E poi l’altra certezza è Marc Marquez. E’ vero che Honda l’ha corteggiato, è vero che chiunque lo vorrebbe, ma Marc Marquez non si muoverà da dove sta. Penso che Ducati avrà fatto anche uno sforzo economico significativo e scelte orientate proprio a tenere Marc, con il tutto che potrebbe essere stato già definito da un pezzo. Ecco, se c’è una firma vera che è stata messa veramente, allora è la firma di Marc sul contratto con Ducati.