In hospitality con Paolo Pavesio: “Quartararo in Honda? Per me è un rumor, Yamaha punta a tenerlo. Con Bagnaia ho avuto il telefono a fuoco”

Si parla anche molto di Jorge Martín in Yamaha.



“È un altro rumor ed è normale che piloti, manager e via dicendo si guardino in torno. È normale, chiaramente per quanto riguarda il lavoro che faccio e il ruolo che rappresento parlerò solo quando sarà il momento di farlo. È tutto parte del gioco ed è divertente, ricordo la scorsa estate quando mi arrivarono centinaia di messaggi per sapere se Bagnaia avesse firmato con Yamaha. Di nuovo: cinque costruttori, pochi piloti… prima o poi qualcuno la imbroccherà e dirà di aver avuto ragione mentre gli altri dimenticheranno in fretta di aver raccontato una storia diversa. È parte del gioco, io però posso commentare solo notizie ufficiali”.



Questa cosa influenza il vostro lavoro?



“Ovviamente sì, siamo umani. Fabio ha già parlato con la sua squadra e chiaramente tutta questa situazione ha creato un po’ di tensione. La cosa non mi rende felice, perché siamo qui per il primo giorno di scuola di un viaggio che si basa sull’impegno immenso di molte persone. Poi certo, questo è uno show e capisco le sue dinamiche, per quanto il mio obiettivo sia proteggere l’impegno della mia gente. Che poi facciamo le corse in moto e siamo fortunati a poterlo fare, per carità... se mi chiedi se tutte queste voci nel primo giorno di shakedown stiano aiutando il nostro lavoro chiaramente ti dico di no. Fa parte del gioco? Sì. Il punto è che non scegliamo le regole del gioco, possiamo solo scegliere se giocarlo o no”.





L’idea del nuovo regolamento 2027 vi dà una credibilità diversa nei confronti dei piloti?



“Finalmente una domanda sulle moto! La verità è che siamo passati da finire secondi in campionato nel 2022 ad essere completamente persi nel giro di una stagione. Il 2023 stato uno shock, eppure tutto quello che vedete adesso è stato deciso nel 2024, dall’arrivo di Max Bartolini all’enorme impegno per amalgamare al meglio la parte italiana e quella giapponese dell’azienda. E poi c'è il V4, che era nato come un piano B e in qualche modo è diventato la prima opzione. Questo è - e sarà - molto importante, perché crediamo di poter mettere delle basi per il 2027, dove con il nuovo regolamento a limitare l’aerodinamica una moto più stretta diventa cruciale. Così, per quanto non sia scritto nero su bianco, sei obbligato a correre con il V4. Passare alla 850 V4, dove tutti hanno 15 anni di esperienza senza questa fase intermedia sarebbe stato difficilissimo, non solo per il motore ma anche per tutto quello che c’è attorno alla moto. Il telaio, la distribuzione dei pesi… tutto sarà fondamentale per il 2027. Sono convinto che a quel punto saremo più forti e che per quanto ci possa essere un reset col nuovo regolamento chi è davanti adesso ha più tempo per lavorare, avrà un vantaggio. Noi abbiamo dovuto lavorare a due progetti contemporaneamente, ma è normale: quando devi chiudere un gap ti tocca lavorare più duramente. È quello che dobbiamo fare”.