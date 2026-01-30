Aston Martin rivoluzionaria? Sì, ma intanto Ferrari a Barcellona accenna un sorriso (come McLaren). E dopo le parole di Hamilton, Leclerc…

Non ci sono dubbi: nel quinto e ultimo giorno di shakedown a Barcellona, l’osservata speciale è stata l’Aston Martin. Nata dal genio di Adrian Newey, la cui mano si vede tutta, la AMR26 non ha deluso le aspettative: tante le soluzioni estreme adottate, dalle pance e le ali fino alle sospensioni, con persino le ‘corna’ sulla parte più alta della vettura. Ha sorpreso tutti quanti sin da subito, già alla prima uscita dai box. E dopo un avvio travagliato sul finale di quarto giorno, rimasta ferma in pista dopo appena cinque giri, l’ultima giornata in Spagna, prima vera della squadra, è andata in maniera ben diversa.

Ha girato senza grossi problemi, nonostante i tempi - che in un test non contano nulla - siano ancora distanti dai diretti avversari e un programma di lavoro particolare, a velocità massima limitata. Ce lo si aspettava e, come per tutti gli altri, è ancora troppo presto per giudicare, per stabilire se dopo anni di alti e bassi sarà della partita, ma la grande occasione è arrivata e di sicuro avere in casa Adrian Newey non può che aiutare. D’altronde, non è un caso che Aston Martin fosse la macchina più attesa di questa prima uscita stagionale.