Marc Marquez ha cominciato la demolizione di Pedro Acosta? Il futuro “spaventa” di sicuro più del presente (anche per Dall’Igna)

Marquez sa che il 2027 lo vedrà nello stesso box di Acosta, anche se ha detto che lui vorrebbe prendersi un po’ di tempo in più per decidere il suo futuro (sembra che in verità abbia già firmato il rinnovo con Ducati): non vuole demolirlo, vuole solo segnare i confini. Come si fa tra “animali” da corsa. E vuole – forse questo è il vero messaggio che Marc Marquez ha sottilmente lanciato – anche far capire di essere pronto a pensare al futuro perché, nonostante Buriram, il presente non lo spaventa neanche un po’.

Sì, vedere un podio senza nemmeno una Ducati dopo quasi novanta gare è stato come vedere un documentario sugli squali senza neanche una goccia di sangue, ma a Borgo Panigale il clima è tranquillo. Gigi Dall’Igna l’ha anche detto nel suo solito post race affidato a LinkedIn: “potevamo aspettarcelo, è un ciclo naturale”. L’Aprilia è arrivata, sì, ma un conto è riconoscerlo e riconoscere i meriti della casa di Noale, un altro conto è strapparsi i capelli o sentire di avere paura. La verità è che il futuro spaventa più del presente, ammesso che “spaventare” sia il verbo corretto. Il presente, infatti, dice ancora che la Thailandia è stata un'anomalia. Ma, per ora e comunque fino a prova contraria, niente di più. Il futuro, quel futuro che vede Marquez e Acosta pronti a dividere benzina e desmo nello stesso box, è invece ciò che tiene svegli i vertici di Ducati. E che terrà svegli anche tutti gli appassionati durante un 2026 in cui gli spunti come quelli offerti dal GP di Thailandia potrebbero essere pochi. Perché, come dice Cosimo Curatola, “un re abdica, un imperatore no”. E se deve cadere, semmai si porta giù tutti. Compreso Pedro Acosta.