“Un contratto a vita con Ferrari? Ne stiamo parlando”: signori, da Melbourne Charles Leclerc lancia la bomba della stagione. E sui rivali e la SF-26…

Impegnato a vita con Alexandra, ma forse non solo. È bastata una risposta dalle poche parole a Charles Leclerc per far sognare la Ferrari e i suoi tifosi nel venerdì di Melbourne, oltretutto chiuso con il sorriso vista la competitività della SF-26. Charles si è sposato civilmente in gran segreto a Monaco, la scorsa settimana, ma delle novità potrebbero presto arrivare anche in merito al suo futuro con la Scuderia, di cui negli anni è diventato il volto per eccellenza. E a confermarlo è proprio il monegasco: “Un contratto a vita non so se sia mai stato fatto - ha affermato replicando a una domanda di Mara Sangiorgio durante un’intervista rilasciata a Sky Sport F1 - ma sicuramente ne stiamo parlando”. Poche parole, ma dal significato preciso: una trattativa, dopo aver già rinnovato pluriennalmente il proprio contratto a inizio 2024, c’è ed è concreta.

Sarebbe l’ennesima dichiarazione d’amore alla sua Ferrari, che negli anni l’ha visto crescere, vincere ma soprattutto lottare contro ogni difficoltà. Un pilota arrivato in punta di piedi, da ragazzino, il primo a sedersi al volante di una vettura del Cavallino così giovane da anni, ma diventato immediatamente il punto fermo di Maranello. Il 2026 sarà la sua ottava stagione in rosso, con la speranza che possa finalmente essere quella buona, coronando quel sogno che insegue sin da bambino e che non ha mai smesso di ripetere ad alta voce.