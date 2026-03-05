Il clamoroso botta e risposta di Alonso-Newey sull’Aston Martin, le aspettative di Leclerc e i dubbi di Russell sulla Red Bull: la Formula 1 in Australia? Vale già il prezzo del biglietto

Evita di accendere speranze, anche perché parlare di valori in campo è ancora impossibile. Mercedes sin qui è sembrata nascondersi, McLaren ha mostrato qualche lampo nonostante alcuni problemi da risolvere. Poi c’è Red Bull, incognita soprattutto lato power unit: già vederli macinare chilometri su chilometri ai test è stato un mezzo miracolo, ma in più occasioni sono sembrati anche veloci.

E proprio su di loro a puntare i riflettori in Australia ci ha pensato invece George Russell: “Penso che Red Bull sia sembrata sospettosamente lenta nel secondo test”, ha dichiarato ai media presenti in circuito “Nel primo test li avevamo considerati probabilmente i più veloci e, in base ai nostri numeri, nel secondo sono andati sette decimi più lenti rispetto a loro stessi. Al contrario, noi e la Ferrari siamo andati un paio di decimi più veloci con alcuni nuovi aggiornamenti alla vettura. Quindi, faccio fatica a capire come abbiano potuto perdere sette decimi in una settimana”.

Sposta l’attenzione sui rivali, ma quando si parla della sua Mercedes sorride: “A dire il vero, mi aspetto che saremo molto forti. Ed è per questo che siamo tutti molto curiosi di vedere come andrà a finire”. Non si è ancora scesi in pista, ma la battaglia è già iniziata. Dopo mesi di attesa manca poco per capire chi finora ha soltanto mentito.