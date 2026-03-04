Kimi Antonelli in Ferrari? Dall’alto arriva un sì: “Italiani alla Ferrari ci sono stati, diventerà un grande pilota”

Uno scenario che a sentir parlare Piero Ferrari, il figlio del grande Drake, è tutt’altro che irrealistico: “Italiani alla Ferrari ci sono stati e l’ultimo che ci abbia provato — ed era un caro amico —, Michele Alboreto, non ci riuscì (a vincere il Mondiale, ndr)”, ha dichiarato nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. “Antonelli ha già dimostrato di meritare macchine di vertice: con un po’ di esperienza diventerà certamente un grande pilota”.

Parole di stima dopo che lo stesso Kimi, rispondendo a una delle tante domande sul suo futuro in occasione della premiazione dei Caschi d’Oro lo scorso dicembre, aveva parlato chiaro: “La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile. Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà”. Fantamercato, ma sognare non è proibito a maggior ragione se, sia da una parte che dall’altra, la porta non è mai stata chiusa del tutto.