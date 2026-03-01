Inutile, Charles Leclerc la Ferrari non la lascia nemmeno per il matrimonio: nozze a sorpresa a Monaco e fuga con una classica del Cavallino (dal valore enorme)

Il mondo della Formula 1 è stato colto di sorpresa quando Charles Leclerc, sabato 28 febbraio 2026, ha sposato in gran segreto Alexandra Saint Mleux a Monaco. Nessun annuncio, nessuna anticipazione, nessun clamore. Solo una cerimonia civile intima, lontana dai riflettori, condivisa con una ristrettissima cerchia di amici e familiari. Una scelta in netto contrasto con l’esposizione mediatica che accompagna ogni singolo momento della vita del pilota della Ferrari.
A rendere il momento leggendario è stata l’uscita degli sposi: non a bordo di una semplice auto, ma di una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa. Prodotta alla fine degli anni ’50 e protagonista di vittorie leggendarie nelle competizioni endurance, oggi è considerata un autentico tesoro su quattro ruote. Il suo valore? Le pochissime unità esistenti sono state battute all’asta per cifre superiori ai 40 milioni di euro, rendendola una delle auto più costose mai vendute al mondo. Un simbolo assoluto dell’eredità della Ferrari, capace di incarnare prestigio, tradizione e mito. Un’immagine quasi cinematografica che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, ironicamente capace di unire i due grandi amori del monegasco: da un lato Alexandra, ormai sua moglie, dall’altro la sua Ferrari che difende dal 2019.
La storia tra i due è iniziata lontano dai circuiti, durante la Paris Fashion Week del marzo 2023. Dopo mesi vissuti con grande riservatezza, la coppia ha ufficializzato la relazione a Wimbledon dello stesso anno, mantenendo però un profilo sempre molto equilibrato nonostante l’enorme esposizione mediatica. Col passare del tempo, poi, Alexandra è diventata una presenza quasi fissa nel paddock di Formula 1, accompagnando Leclerc nei weekend di gara e affermandosi come volto noto e apprezzato dai tifosi e dagli addetti ai lavori.
L’annuncio del matrimonio
La proposta era arrivata lo scorso novembre con un anello con diamante taglio ovale da circa cinque o sei carati, dal valore stimato superiore alle 400.000 sterline. Protagonista, come spesso accade, anche Leo, il bassotto della coppia diventato ormai una piccola celebrità tra i fan. Era stato lui ad annunciare simbolicamente il matrimonio e, ovviamente, non è mancato nemmeno nel giorno delle nozze.
Il 2026, la stagione della verità
Archiviato il matrimonio, per Charles è già tempo di tornare in pista. La nuova stagione è alle porte e il pilota Ferrari è atteso da un anno cruciale, con il Mondiale pronto a scattare in Australia, a Melbourne, nel fine settimana del 5-8 marzo. Quindi, almeno per ora nessuna lunga luna di miele, ma un immediato ritorno al lavoro, con l’obiettivo di riportare la Ferrari al vertice. Perché se fuori dalla pista Charles ha appena iniziato un nuovo capitolo della sua vita, dentro l’abitacolo la missione resta la stessa di sempre: vincere.