Inutile, Charles Leclerc la Ferrari non la lascia nemmeno per il matrimonio: nozze a sorpresa a Monaco e fuga con una classica del Cavallino (dal valore enorme)

Il mondo della Formula 1 è stato colto di sorpresa quando Charles Leclerc, sabato 28 febbraio 2026, ha sposato in gran segreto Alexandra Saint Mleux a Monaco. Nessun annuncio, nessuna anticipazione, nessun clamore. Solo una cerimonia civile intima, lontana dai riflettori, condivisa con una ristrettissima cerchia di amici e familiari. Una scelta in netto contrasto con l’esposizione mediatica che accompagna ogni singolo momento della vita del pilota della Ferrari.

A rendere il momento leggendario è stata l’uscita degli sposi: non a bordo di una semplice auto, ma di una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa. Prodotta alla fine degli anni ’50 e protagonista di vittorie leggendarie nelle competizioni endurance, oggi è considerata un autentico tesoro su quattro ruote. Il suo valore? Le pochissime unità esistenti sono state battute all’asta per cifre superiori ai 40 milioni di euro, rendendola una delle auto più costose mai vendute al mondo. Un simbolo assoluto dell’eredità della Ferrari, capace di incarnare prestigio, tradizione e mito. Un’immagine quasi cinematografica che in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, ironicamente capace di unire i due grandi amori del monegasco: da un lato Alexandra, ormai sua moglie, dall’altro la sua Ferrari che difende dal 2019.