Questa Ferrari è da Mondiale? “Abbiamo capito che c’era un buco nel regolamento, abbiamo cercato di sfruttarlo”: così le innovazioni della SF-26 potrebbero fare la differenza

Sin qui è sembrata una Ferrari con tanto carattere e, nonostante dopo i test di Barcellona e Bahrain la favorita numero uno resterebbe la Mercedes, non è escluso che durante l’anno le gerarchie possano cambiare. E in tal senso, a sentire Serra la strategia del Cavallino è chiarissima: “La cosa più importante non è avere una buona macchina adesso, ma essere in grado di migliorarla nel corso della stagione e con i ragazzi che abbiamo a Maranello, non vedo perché non dovremmo riuscirci”.

Guardando alla SF-26, però, c’è un altro dettaglio che potrebbe fare la differenza: una piccola ala introdotta sullo scarico, un flap che consentirebbe di migliorare sia il funzionamento del diffusore - componente cruciale del fondo della vettura - sia l’efficienza dell’ala posteriore, come riportato da un’analisi di Franco Nugnes pubblicata su Motorsport.com. Un’altra innovazione che testimonia il lavoro preciso e attento fatto sulla nuova vettura, cercando di massimizzare l’interazione tra telaio e power unit come sottolineato da Serra.

Fare pronostici è assai complicato vista la portata rivoluzionaria del cambio regolamentare, ma di sicuro in questo inizio di 2026 è vista una Ferrari coraggiosa, con voglia di riprendersi ciò che i flop degli ultimi anni le hanno tolto. E le parole di Serra, che la vettura l’ha concepita dopo aver iniziato a lavorare a Maranello sul finale del 2024, sembrano testimoniarlo.