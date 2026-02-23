La Formula 1 del 2026? Abbiamo ascoltato Antonelli parlare di modalità boost e sorpasso per cinque minuti, ci è venuto il mal di testa. E intanto la FIA valuta dei grossi cambiamenti

Il 2026 sarà una rivoluzione, ma di sicuro sembra andare contro la natura genuina delle corse e i piloti non hanno mancato di sottolinearlo, Lewis Hamilton e Max Verstappen su tutti. E per capire quanto difficile da comprendere sarà questa nuova era ci è bastato ascoltare Kimi Antonelli parlare di sorpassi, modalità e gestione dell’energia: “È molto complicato, soprattutto per chi non vive la Formula 1 dall’interno”, ha ammesso il pilota Mercedes durante una lunga intervista concessa a Sky Sport F1. “Quest'anno abbiamo l'aerodinamica attiva che alla fine è come un DRS, solo che si abbassa anche l'alettone anteriore. Poi, un'altra differenza sostanziale è che si può sempre usare nelle zone consentite. Non vale più la regola dell’essere entro il secondo dalla vettura precedente. Questa modalità la puoi usare anche se sei primo con 30 secondi di vantaggio”.

Fin qui tutto lineare, ma tutto diventa più complicato quando Kimi inizia a parlare di modalità boost e sorpasso, il cui utilizzo varia soprattutto in base alla strategia di attacco o di difesa che chi in macchina vorrà adottare: “La modalità sorpasso funziona come il DRS: si può attivare quando sei entro il secondo da chi ti precede, aumentando la potenza della batteria che, però, ogni secondo diminuisce. A volte, però, la velocità che si potrebbe raggiungere è limitata altrimenti si andrebbe troppo forte”, spiega Antonelli cercando di essere il più chiaro possibile, pur dovendosi fermare più volte e riformulare quanto affermato. “Poi abbiamo la modalità boost, che puoi usare sia per sorpassare che per difenderti”.