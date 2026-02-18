Kimi Antonelli a fuoco sul 2026: “Mi sento pronto a lottare per il Mondiale. Russell? C’è rispetto, ma in pista vuoi solo vincere”. E intanto Mercedes schiaffeggia tutti sul caso motore

Dopo un anno di lezioni imparate, Kimi Antonelli è pronto a prendersi la Mercedes e la Formula 1. Nonostante sia soltanto alla sua seconda stagione nel circus, il 2026 sarà la prima grande occasione per lottare davvero e, magari, per iniziare a sognare: rivoluzione tecnica e una vettura che non ha nulla in comune con quelle del passato, con Mercedes che arriva alla nuova stagione come la grande favorita del lotto. La sensazione è questa, avvalorata tanto in pista quanto durante le discussioni con la Fia, con Toto Wolff mai favorevole a nessun cambiamento in corsa del regolamento tecnico.

Qualora così dovesse essere, sul tavolo non c’è solo la possibilità di conquistare la prima vittoria in Formula 1, ma anche quella di lottare già per il Mondiale. Kimi lo sa bene e, allo stesso tempo, è consapevole che l’esperienza maturata nel 2025, anche a suon di colpi durissimi, sarà cruciale: “Quest'anno sono sicuramente più preparato”, racconta in una lunga intervista concessa a Sky Sport F1. “So più cosa aspettarmi da ogni weekend e anche dal calendario in sé, sono molto concentrato sull’obiettivo, oltre che motivato. Con il nuovo regolamento sarà una grandissima opportunità per me e per il team, quindi non vedo l'ora di essere a Melbourne”.