Ma chi è il (presunto) nuovo fidanzato di Federica Brignone visto alle Olimpiadi? Il passato nello sport, il lavoro da modello e gli indizi della storia d'amore

Federica Brignone è la regina d'oro in queste Olimpiadi di Milano Cortina. Ve lo abbiamo già raccontato, le due splendide medaglie di ritorno dall'infortunio e l'inchino delle avversarie a suggellare l'impresa. Ma a quanto pare sarebbe anche regina di cuori. Sì, sta tenendo banco infatti la questione riguardante la sua situazione sentimentale, e in particolare il ruolo che avrebbe in essa il modello James Mbaye. É stato avvistato all'Olympia delle Tofane i giorni delle gare, dove sarebbe rimasto vicino ai familiari di Federica Brignone per tutta la gara e avrebbe poi condiviso con loro l'emozione della vittoria. Un primo indizio. Su Facebook avrebbe poi rilanciato un video girato sulla pista dalla migliore amica della sciatrice, Charlotte. Due indizi, ma potrebbe essere una coincidenza... Ma il dettaglio che lo incastra sarebbe il cappellino indossato durante le gare, un cappellino “tigrato”. La tigre, proprio il simbolo, il soprannome e il manifesto sportivo di Federica Brignone. E allora, come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova, e Mbaye sembrerebbe essere la nuova fiamma della tigre di La Salle. A sostegno ulteriore della tesi ci sarebbe la sua presenza nello spot del Consorzio Grana Padano pubblicato a gennaio 2026, proprio accanto a Federica Brignone e alla rivale di sempre Sofia Goggia. Ma chi è James Mbaye?