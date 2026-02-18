Ma chi è il (presunto) nuovo fidanzato di Federica Brignone visto alle Olimpiadi? Il passato nello sport, il lavoro da modello e gli indizi della storia d'amore

Federica Brignone è la regina d'oro in queste Olimpiadi di Milano Cortina. Ve lo abbiamo già raccontato, le due splendide medaglie di ritorno dall'infortunio e l'inchino delle avversarie a suggellare l'impresa. Ma a quanto pare sarebbe anche regina di cuori. Sì, sta tenendo banco infatti la questione riguardante la sua situazione sentimentale, e in particolare il ruolo che avrebbe in essa il modello James Mbaye. É stato avvistato all'Olympia delle Tofane i giorni delle gare, dove sarebbe rimasto vicino ai familiari di Federica Brignone per tutta la gara e avrebbe poi condiviso con loro l'emozione della vittoria. Un primo indizio. Su Facebook avrebbe poi rilanciato un video girato sulla pista dalla migliore amica della sciatrice, Charlotte. Due indizi, ma potrebbe essere una coincidenza... Ma il dettaglio che lo incastra sarebbe il cappellino indossato durante le gare, un cappellino “tigrato”. La tigre, proprio il simbolo, il soprannome e il manifesto sportivo di Federica Brignone. E allora, come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova, e Mbaye sembrerebbe essere la nuova fiamma della tigre di La Salle. A sostegno ulteriore della tesi ci sarebbe la sua presenza nello spot del Consorzio Grana Padano pubblicato a gennaio 2026, proprio accanto a Federica Brignone e alla rivale di sempre Sofia Goggia. Ma chi è James Mbaye?
James Mbaye è un modello di origini senegalesi. Classe 1990 come Federica Brignone, e 196 centimetri di altezza. Mbaye è in Italia dal 2004, in Romagna per l'esattezza, dove ha frequentato le scuole superiori e ha anche avuto un discreto passato da cestista semiprofessionista. Inizia nelle giovanili del Bellaria di Rimini, gioca come ala grande e galleggia tra Serie D e C fino a un brutto infortunio che ne condiziona la carriera sportiva. Poi il trasferimento a Firenze dove milita tra Pino Dragons, Affrico e Cus Firenze. Ma la svolta della carriera James Mbaye ce l'ha quando passa dal parquet alla passerella. Inizia a lavorare come modello, rappresentato dalla Major Models di Milano e dalla Art Room di Istanbul in Turchia, oltre che dall'agenzia tedesca di modeling Talents Munich in cui è entrato nel 2023. Negli anni ha sfilato per Diesel, Stefano Ricci, Martin Margiela, Boxeur De Rues, Colmar e Caraceni. Ora la storia d'amore con Federica Brignone. Non è ancora stata ufficializzata, ma già lo scorso 5 dicembre, aveva pubblicato su Facebook una foto di La Salle, il comune valdostano di Federica Brignone. Il suo account Instagram è stato reso privato negli scorsi giorni per proteggerlo dalla prevedibile ondata di interesse nei suoi confronti. E così Federica Brignone diventa anche regina del gossip dopo Milano Cortina.