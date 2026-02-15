Tutte in ginocchio per Federica Brignone, la Tigre è di nuovo d'oro all'Olympia delle Tofane e quell'inchino nelle neve di Cortina è l'immagine di potente delle Olimpiadi

Beffata di soli 0.05 secondi Lara Della Mea quarta, in lacrime dopo essere partita dalla quindici. Ha assaporato il podio e ne è stata scalzata, sacrificata sull'altare dell'oro di Brignone. Ma Della Mea ha solo 27 anni e con queste credenziali i risultati arriveranno, e potrà rifarsi mercoledì nello speciale. Sofia Goggia da terza finisce nona, e si consola con il bronzo in discesa libera: "Si poteva fare di più, ma ho dato tutto e non ho rimpianti".

Federica Brignone invece si candida ad atleta copertina di queste Olimpiadi di Milano Cortina. Due ori con Francesca Lollobrigida, impresa che nello sci alpino era riuscita solamente ad Alberto Tomba a Calgary 1988. È inoltre diventata la quinta donna nella storia, dopo Hanni Wenzel, Vreni Shneider, Janica Kostelic e Mikaela Shiffrin a vincere almeno due titoli olimpici, due titoli mondiali e sfere di cristallo. Sorride tutta l'Italia, che a metà Olimpiade ha già eguagliato il record di medaglie di Lillehammer che a questo punto si prepara ad essere sgretolato.

E ora Brignone, diciamolo sottovoce ma senza timore di essere blasfemi, può sedersi allo stesso tavolo di Alberto Tomba. I numeri parlano chiaro: cinque medaglie olimpiche come Albertone, due titoli mondiali, due Coppe del Mondo, cinque Coppe del Mondo di specialità. Fra i pali larghi Federica è tra le più grandi di sempre. I risultati di Milano Cortina, arrivati a trentacinque anni dopo un infortunio tremendo e dieci mesi di stop, non fanno che alimentarne la leggenda. Ora non resta che seguire l'esempio di Hector e Stjernesund, tutti a ginocchia nella neve di fronte a Federica Brignone. I bastoni il suo scettro, gli sci il trono, il casco con la tigre impressa la sua corona, che oggi è diventata d'oro, di nuovo.