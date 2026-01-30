Crans Montana troppo pericolosa: gara annullata e caduta e lacrime per Lindsey Vonn. Addio Olimpiadi? Mentre Brignone e Goggia...

Le premesse non erano delle migliori per la discesa libera di Crans Montana, l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mercoledì 28 era stata completata solo una delle prove cronometrare, mentre la seconda è stata annullata per neve impraticabile. Oggi tre atlete su sei sono cadute prima di arrivare al traguardo. La discesa libera femmiile è quindi stata cancellata: anche oggi la neve è troppo molle e la visibilità insufficiente. Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie. Peccato che tra le sciatrici cadute ci sia Lindsey Vonn, che è finita sulle reti ed è rimasta a terra per alcuni minuti. Poi l’americana, leader della classifica nella specialità, è scesa sulle sue gambe fino a valle. Una volta arrivata, però, è scoppiata in lacrime. Si teme per il suo ginocchio sinistro (non il destro, quello con la protesi), a una settimana dall’inizio delle Olimpiadi. Vonn è stata immediatamente portata in ospedale per svolgere degli accertamenti. Quel pianto a fine gara non fa ben sperare. In seguito alla caduta della fuoriclasse statunitense e la prova di un apripista la discesa è stata ufficialmente annullata.