La Coppa del Mondo di sci a Crans Montana non va boicottata: va vinta (con il lutto al braccio). Perchè lo sport non deve pagare per le colpe di altri

Ma è giusto che a pagare siano gli atleti? Quella di Crans Montana sarà uno degli snodi principali della Coppa del Mondo per quanto riguarda gli specialisti della velocità. La terz'ultima discesa dell'anno per gli uomini, la quart'ultima tappa per le donne in discesa e Super G. Specialità dove, tra l'altro, la nazionale italiana ha i suoi assi migliori. Da Sofia Goggia, già quattro volte campionessa a Crans Montana, al giovane Giovanni Franzoni, passando per l'esperto Paris e il ritorno di Federica Brignone. Atleti che, per competere in Coppa del Mondo e anche per la tappa di Crans Montana hanno dedicato mesi di allenamento e una vita di sacrifici. Beh è giusto che in questa brutta storia ci finiscano di mezzo loro, totalmente incolpevoli? L'opzione del boicottaggio sembra solo una scelta che non può sostituirsi alle relazioni diplomatiche. Per commemorare le vittime l'organizzazione hanno già annullato da settimane il programma collaterale all'evento e non ci saranno sponsor in pista. Nello sport 4.0 di oggi è già un segnale forte. Gli atleti italiani scenderanno in pista poi con il lutto al braccio. Non è indifferenza, è presenza. L'Italia a Crans Montana c'è, non è spettatrice, non è assente. Perché la giustizia non passa dai cancelli di partenza, il silenzio di un boicottaggio non restituirà le vittime e non può essere lo sport a pagare al posto di chi deve rispondere davanti ai tribunali.