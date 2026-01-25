Strage di Crans Montana, la Svizzera libera e l’Italia ingoia? Jacques Moretti esce e i morti restano dentro (mentre “un anonimo” se la ride?)

Quell’uomo a cui la Svizzera ha concesso l’anonimato ha pagato e poi s’è dissolto. Come un piromane che incendia e scappa. Ma difeso da un sistema che, di fatto, ha detto “va bene così”. E no, cazzo, non va bene così! Perché quando chi mette i soldi può nascondersi, la domanda smette di riguardare Moretti e comincia a riguardare tutto il contesto che lo circonda. E non è più solo una questione interna alla Svizzera. Sì, a quella Svizzera così attenta alla trasparenza, così fiera della propria pulizia, che avrebbe potuto dire una cosa semplice: ‘ok, la legge lo consente, ma mettici la faccia’. Non lo ha fatto. E allora il dubbio viene forte, sospeso e sgradevolissimo: Crans Montana è diventata una storia scomoda? Una di quelle storie che rischiano di scrostare l’immagine di un Paese dove i soldi girano veloci e, a volte, troppo silenziosamente?

Forse è tutto regolare. Forse è tutto legale. Ma quando legalità e umanità si separano così nettamente, qualcosa si rompe e a Crans Montana oggi non c’è solo un uomo libero, ma una giustizia che ha fatto il suo dovere formale e ha smesso di farsi domande. E ci sono dei morti che restano dentro. Dentro le famiglie. Dentro un Paese che guarda e sente che, questa volta, “richiamare l’ambasciatore” è dannatamente sinonimo di “ci tocca ingoiare”. Senza responsabilità, senza volti, senza nomi. E con il serio sospetto che, in fondo, capire chi sono davvero Jacques e Jessica Moretti, da dove sono arrivati, con quali denari e, soprattutto, con quali amicizie, in fondo non convegna a nessuno scoprirlo. Nemmeno a un Paese, l’Italia, che, mentre richiama un ambasciatore, non fa niente per vomitare quello che ha dovuto ingoiare.