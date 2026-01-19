La Procura del Vallese ha quantificato la cauzione in 200 mila franchi a testa (430000 euro in totale) per Jacques e Jessica Moretti, motivandola con l’assenza di redditi e con una situazione patrimoniale tutt’altro che florida dei due. Una cifra che fa a cazzotti con le prime indiscrezioni su cauzioni milionarie e la vita da principi che quei due conducevano. La facilità con cui, poi, almeno stando agli atti, sarebbe stato trovato qualcuno disposto a pagarla, fa pure sentire un pessimo odore che si aggiunge a quello, già tristemente pesantissimo, della morte. Basta? No, perché addirittura l’avvocato dei Moretti ha chiesto per questo “benefattore” misure di protezione, evocando “spiacevoli conseguenze” per chi osi aiutare la coppia. Signori, siamo alla retorica della coppia di ristoratori travolti dal destino in un’insolita notte a cavallo tra due anni. Ma scherziamo?

Tra l’altro, le testimonianze dei camerieri smentiscono punto su punto la versione dei titolari. Jessica Moretti – che non ha perso occasione per prendersela proprio con il personale di sala, ribadendo che non era autorizzato a utilizzare i bengala – è in verità l’esatta persona che avrebbe ordinato i travestimenti, imposto il modo di servire, filmato la scena e partecipato attivamente a quell’uscita “pirotecnica” che ha trasformato il soffitto del locale in una trappola di fuoco. Insomma, la storia è nota e pure evidente, qui non si tratta di essere forcaioli: norme antincendio ignorate, personale non formato, nessun avvertimento sui rischi. E poi la fuga precipitosa “cassa sotto al braccio”, giustificata con l’istinto di andare dai figli, mentre altri cercavano di dare una mano e salvare ragazzi che stavano letteralmente bruciando. Ok le leggi, l’ordinamento e la possibilità di cauzioni laddove le norme le prevedono. Ok tutto, ma 430000 euro? Sia inteso, è una cifra fissata, ma non è detto che il Tribunale la accetterà. E – almeno si spera – se le accetterà e libererà i due, allora si arriverà senza curve a un enorme incidente diplomatico con Francia, Italia e con tutte qeuelle nazioni che hanno perso loro cittadini in quell’inferno.