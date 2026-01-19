Le balle di Alessandro Barbero sulla Riforma della giustizia diventano virali, ma quando la smetteremo di credere ai “divi della cultura” per partito preso? Signori, è populismo anche se lo fa la sinistra

Ormai basta ascoltare Alessandro Barbero per capire che per avere ragione è sufficiente pensarla in modo totalmente opposto. Smessi i panni per un attimo del relativista utile alle narrazioni putiniane, lo storico, il PROF, ci spiega con un breve video perché voterà no alla Riforma della giustizia Nordio, ovviamente infilando le solite balle e arrogandosi il diritto di non argomentare ciò che sostiene. In altri tempi avremmo definito questo populismo, che, nonostante la vulgata, è l’indifferenziato della politica, una malattia che colpisce tanto la destra quanto la sinistra.

Facciamo un esempio. Barbero dice che i membri di nomina politica, cioè i membri “laici”, dei nuovi Csm, cioè gli organi che vigileranno su pm e giudici, verranno scelti dal governo (“mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui”; minuto 3:35 circa) mentre i membri nominati tra magistrati e giudici saranno sorteggiati. E questo vuol dire togliere, secondo lui, potere alla magistratura per darlo al governo. Il ragionamento è: per evitare le correnti politiche all’interno della magistratura, si tirerà a sorte, mentre i membri laici dei Csm verrano scelti dal governo, riproducendo il difetto che si voleva eliminare lato magistrati nel contesto politico. Ma questo non è vero e Barbero riesce ad avere torto persino in due modi differenti.

Uno, i membri di nomina politica, che sono un terzo dei membri dei Csm, saranno scelti così: tre dal presidente della Repubblica (che non è il governo) e tre sorteggiati da un gruppo di papabili eletti dal Parlamento (che non è il governo). Quindi il governo non sceglie niente. Anzi, a scegliere i candidabili (attenzione: non i membri, ma solo chi può essere sorteggiato) saranno il garante della Costituzione e prima carica dello Stato e il Parlamento, cioè l’organo composto da deputati e senatori democraticamente eletti. Quindi nessun rischio per la democrazia, visto che un terzo dei membri dei Csm verrà sorteggiato da un gruppo di professionisti selezionati da due delle colonne portanti del sistema democratico italiano.

Due, ma lo abbiamo già detto, è questa idea che qualcuno “scelga” i membri laici, a differenza dei membri sorteggiati tra magistrati e giudici. Anche questo è falso. Il Parlamento, semplicemente, si preoccuperà di indicare un gruppo di candidabili tra professionisti del settore. Non indica chi dovrà essere nominato, ma “screma”, in una seduta che coinvolgerà tutte le forze politiche, l’enorme popolazione di professionisti che altrimenti potrebbero essere pescati nel mucchio. È, semmai, una misura pragmatica. Anche qui, nulla di totalitario.