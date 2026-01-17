Follow the money? Ecco la verità dietro la guerra tra Valentino Rossi, suo padre Graziano e la compagna Ambra. La denuncia penale servirà a poco

Cerchiamo di stare nel pratico, di attenerci alle parole. Perché nella stessa intervista è la stessa Arpino a parlare così: “Non ho paura di nessuno. Ho tutti i documenti, ho tutte le registrazioni di quello che è accaduto da quando sto con Graziano Rossi”. Dichiarazioni che stridono con il resto del racconto, perché se fosse vero questa incetta di documentazione non deporrebbe certo a favore della signora, che poi rincara la dose: “Loro (Valentino Rossi e i suoi legali, ndr) temono che io possa sconvolgere l’asse ereditario”.



Per quanto denaro possa aver accumulato Graziano Rossi in vita sua, è impensabile credere che Valentino stia puntando ad arricchirsi con i beni del padre, beni che per altro gli avrebbe procurato il figlio. È altrettanto impensabile credere che possano essere cifre impattanti per un patrimonio, quello dell'ex pilota, che probabilmente è più vicino al miliardo che al milione di euro. Pare inoltre che Graziano abbia richiesto di tagliare i fondi di mantenimento per Clara Rossi, la figlia ventottenne avuta da un secondo matrimonio, il che testimonia come l'allontanamento tra le parti sia più quello del padre verso i figli del contrario.



Per questo, la risposta più verosimile a tutta la faccenda è proprio lì, nel denaro. Non quello che Valentino vorrebbe portare via a Graziano però, tutt’altro: quello che Graziano ha avuto e continua ad avere dal figlio. Così appare evidente come la denuncia per circonvenzione d’incapace sia un pretesto da parte dei legali di Valentino per tentare di dare una valenza giuridica a una questione dai contorni sfocati, ambigui e decisamente privati. A questo punto con tutte le probabilità le parti finiranno in tribunale, da cui verrà commissionata una perizia psichiatrica super partes nei confronti di Graziano Rossi dalla quale i giudici potranno stabilire se effettivamente è configurabile il reato penale di circonvenzione d’incapace. Questo sul piano penale, che passando dai tre gradi di giudizio potrebbe impiegare anche una decina d'anni a vedere un epilogo. Discorso differente sul fronte amministrativo e su di una eventuale nuova fase da amministratore di sostegno da parte di Valentino. Cosa resta a noi? Una storia spiacevole, triste da raccontare e ben più vicina alla violazione della privacy che al diritto di cronaca.



Così forse vale la pena di ricordare che la storia è stata raccontata da un giornale con cui, per diversi anni, ha collaborato quello che con tutte le probabilità è il detrattore più accanito di Valentino Rossi, un buon giornalista con cui il 9 volte campione del mondo litigò ferocemente più di vent’anni fa. Da lì è stata, per anni e con tutti i mezzi, guerra. Ecco, in questo caso sì: non è questione di soldi.