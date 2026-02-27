Ok ma cos’è successo a Pecco Bagnaia nel venerdì di Buriram? “Non ho sfruttato bene la situazione, errore mio”. E Marc Marquez è chiaro su Bezzecchi e l’Aprilia

Un obiettivo cruciale, specie considerato quanto veloce finora è stato Marco Bezzecchi con l’Aprilia, il primo vero rivale dei due Ducati: “Al momento, penso che lui abbia un bel gap rispetto a tutti gli altri”. Poche parole, ma chiare e che sintetizzano al meglio quanto visto in Thailandia.

Tornato poi a riflettere sulle sue difficoltà, Pecco aggiunge: “Al mattino era andata piuttosto bene, mentre il pomeriggio avevo un setup un po’ diverso, piccole differenze che hanno inciso abbastanza, non riuscivo a essere competitivo. Vedendo pioggia e vento in arrivo abbiamo cercato semplicemente di fare il tempo quasi subito, ma non ero nella condizione migliore a livello di setup. Errore mio a non essere riuscito a sfruttare bene la situazione”.

Fa mea culpa, consapevole che nonostante tutto la qualificazione in Q2 era alla sua portata. Un 15° posto che stona parecchio, soprattutto considerato l’ottimismo con cui era tornato in sella alla sua Ducati dopo un 2025 durissimo, pieno di colpi incassati. A Buriram ci sarà da costruire l’ennesima rimonta, e toccherà farlo in fretta: davanti, come raccontato in primis da lui stesso, c’è il binomio Aprilia-Bezzecchi che sembra lanciatissimo, in forma smagliante già dai primi giri in pista. E poi, tra gli altri c’è anche Marc Marquez, che del suo venerdì invece sembra abbastanza soddisfatto nonostante qualche fatica di troppo: “Questa prima giornata non è andata male, abbiamo fatto il massimo”, ha confermato a Sky Sport. “È vero che nelle libere ho faticato un pochino e non stavo guidando al meglio, ma le sensazioni nel pomeriggio sono migliorate”.